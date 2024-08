Zandvoort si conferma ancora una volta una delle piste più spettacolari anche sulle tribune: i tifosi 'orange', poco prima del via del GP d'Olanda, sono stati protagonisti di una sttrepitosa coreografia che ha riprodotto la bandiera del Paese di Super Max Verstappen. Guarda il video. Il GP è ora live su Sky e in streaming su NOW

GP OLANDA LIVE