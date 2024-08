Fred Vasseur analizza l'ottima gara della Ferrari a Zandvoort, con Leclerc 3° e Sainz 5°: "Dobbiamo essere positivi e apprezzare il risultato, ma Norris è arrivato molto avanti e noi dobbiamo concentrarci sulla vittoria. Ora costruiamo il resto della stagione su queste basi, a Monza probabilmente saremo in condizioni migliori in termini di pista. E' stato fatto un passo in avanti, ma non siamo in F1 per arrivare terzi". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

