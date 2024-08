Il pilota italiano debutterà sulla Mercedes W15 nel corso della prima sessione di libere a Monza: "Sono molto emozionato - ha detto Kimi - Non vedo l’ora di imparare ma anche di aiutare il team durante il weekend". Tutto il GP di Monza è live su Sky e in streaming su NOW

Mancava solo l’ufficialità: Kimi Antonelli guiderà la Mercedes W15 nella prima sessione di prove libere a Monza, in programma questo weekend: "Sono molto emozionato di guidare la W15 e di condividere la pista con così tanti piloti fantastici – ha detto Kimi. Non vedo l’ora! Fare il debutto in Formula 1 davanti al pubblico di casa sarà incredibile". Il pilota italiano, al momento in Formula 2 in Prema, prenderà il posto di George Russell: "Non vedo l’ora di imparare ma anche di aiutare il team durante il weekend", ha concluso il neo 18enne.