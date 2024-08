Kimi Antonelli è stato preservato da un incontro con la stampa dopo il forte impatto (52G laterali) contro le barriere nelle FP1 di Monza. "Giornata intensa, ho cercato subito il limite, avrei dovuto spingere progressivamente. Mi scuso con il team. Impatto grosso, devo riposare per preparare la F2", ha detto il bolognese che ha debuttato su una F1 con la Mercedes. Guarda il video. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS LIBERE