"Antonelli mi è piaciuto molto oggi, è andato veloce e con molta confidenza: è quello che voglio vedere in piloti giovani e talentuosi come lui", è così che Toto Wolff commenta l'esordio di Kimi in F1 e nonostante l'incidente alla Parabolica. E aggiunge: "È l'inizio di una grande carriera". Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

È un Toto Wolff orgoglioso quello che si presenta al termine delle libere a Monza ai microfoni di Sky: Kimi Antonelli ha infatti esordito in F1 e l'incidente dopo pochi minuti non rovina la prestazione del giovane pilota, il cui arrivo in F1 per il 2025 sembra sempre più vicino. "Antonelli mi è piaciuto molto, è andato veloce e con molta confidenza", afferma il team principal della Mercedes, "È quello che voglio vedere in piloti talentuosi e giovani come lui. È l'inizio di una grande carriera". Passato e futuro si sono incontrati nel box prima di scendere in pista: Hamilton abbraccia Antonelli prima di entrare in macchina. "Guardo tutto questo con orgoglio", dice Wolff.