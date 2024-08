Un incidente che non lascia conseguenze, né su Kimi né su quello che sarà il suo futuro in F1. Il 18enne italiano è sceso in pista per il debutto tra i "big" ma dopo pochi minuti ha perso il controllo della Mercedes alla Parabolica. È stato un venerdì comunque ricco di emozioni, iniziato con il suo impegno in F2 e proseguito con la W15. Ed è sempre più vicino il momento dell'annuncio del team per il 2025, quando prenderà il posto di Hamilton. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO DELL'INCIDENTE