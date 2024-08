Secondo me la pole la farà Norris, con Leclerc che lo affiancherà in prima fila. Pronostici a parte, ci sono 15 macchine in un secondo con la pista che è cambiata tanto dal 2023. I piloti stanno cercando il limite in frenata, ci sono stati errori e la gestione gomme sarà fondamentale. La chiave sarà uguale anche in gara: Hamilton ha avuto un buon riscontro nella simulazione gara... Guarda il video. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS LIBERE