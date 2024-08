Che bella questa Formula 1. La corsa alla pole di Monza sarà serrata, difficile dire chi sarà in favorito. La Ferrari sarà nella mischia, come invece non era stato a Zandvoort, ma sono tutti in un paio di decimi. Sarà fondamentale il lavoro della notte per sfruttare quanto visto nelle libere. Guarda il video. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA, HIGHLIGHTS LIBERE