Charles Leclerc è stato ospite di Sky Sport dopo il venerdì di Monza: "E' sempre unico essere qui. Sogno di bissare il successo del 2019, ma è dura. Red Bull e McLaren hanno una macchina migliore, ma abbiamo gli aggiornamenti e questa è una pista particolare. L'obiettivo è riportare in alto la Rossa".

"Sognare fa bene, vorrei bissare la vittoria del 2019. Sarà difficile, McLaren e Red Bull hanno una macchina migliore della nostra. Monza è una pista con caratteristiche uniche e questo può cambiare le carte. In fabbrica hanno lavorato tanto per darci gli aggiornamenti, sicuramente faremo un passo in avanti ma non sappiamo se sarà sufficiente per vincere. Siamo i 20 piloti migliori del mondo, per me la F1 era un sogno irraggiungibile. E' importante che funzionino gli aggiornamenti. E' ovvio che ho odiato sportivamente Carlos, lo odio anche quando vince a scacchi. E' normale, siamo competitivi e odiamo perdere, compreso il compagno. L'obiettivo è riportare la Ferrari in alto, questo è il nostro lavoro".