Max Verstappen analizza il venerdì di Monza, in cui non ha fatto segnare il tempo nelle FP2 ma in cui sembra veloce sul passo gara:"Abbiamo provato diverse cose, nel long run siamo sembrati più competitivi. La pista è aggressiva sulle gomme, vediamo come si evolverà in ottica gara. Penso che saremo tutti piuttosto vicini, spero che saremo anche noi in lotta". Guarda il video. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

