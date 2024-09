La passione dei tifosi Ferrari a Monza si sente più forte che mai: tutta l'emozione di Leclerc si sente nel team radio dopo la vittoria italiana, quando si lascia andare a urla di gioia: "Grandissimi, un'altra volta", grida, "Questa stagione è da infarto però, tra alti e bassi. Ma come sono belli gli alti". Poi il ringraziamento al team: "Grandissima strategia, oggi grandissimi in tutto, anche la macchina andava forte. Grazie". Il Mondiale torna tra due settimane a Baku: diretta Sky e streaming su NOW

