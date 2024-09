Leonardo Fornaroli è il nuovo campione della Formula 3. Una stagione ricca di sorprese, nella quale l’italiano, pur non vincendo nemmeno una gara, ha sempre dimostrato grande continuità che gli è valsa la vittoria del suo primo titolo in carriera. Un nuovo trofeo che continua a far brillare l’Italia nel motorsport

FORMULA 3, LA DECISIVA FEATURE RACE DI MONZA