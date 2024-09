Ottimi ascolti per la Formula 1 con la vittoria della Ferrari di Leclerc a Monza: 3 milioni 766 mila spettatori medi su Sky e TV8 con il 31,7% di share TV. Grandi numeri anche per la Serie A su Sky: le prime tre giornate crescono del +46% rispetto alla scorsa stagione e il primo big match Juventus-Roma ottiene 1 milione 387 mila spettatori medi in Total Audience con l’8,5% di share TV. Ascolti al top anche per la MotoGP con 871 mila spettatori medi su Sky per il GP di Aragon. Grandi numeri anche su skysport.it

Grandi ascolti per la “domenica perfetta” nella Casa dello Sport di Sky, con tanti eventi live tra motori, calcio, tennis e vela. In particolare, ottimi risultati per la Formula 1: la vittoria della Ferrari con Charles Leclerc al Gran Premio d’Italia a Monza, live dalle 15 su Sky e TV8, ha ottenuto nel complesso 3 milioni 766 mila spettatori medi, con il 31,7% di share TV complessivo. Nello specifico, su Sky la gara ha ottenuto un ascolto di 1 milione 419 mila spettatori medi in Total Audience*, con l’11,2% di share TV, mentre in chiaro su TV8 è stata vista da 2 milioni 347 mila spettatori medi, con il 20,6% di share TV.

Grandi numeri per la Serie A su Sky Ottimi numeri anche per la Serie A: il primo big match della stagione, Juventus-Roma, in diretta alle 20.45 su Sky, è stato visto nel complesso da 1 milione 387 mila spettatori medi in Total Audience (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go) con l’8,5% di share TV e 2 milioni 300 mila spettatori unici (il dato non include le visioni su Sky Go). A seguire, l’appuntamento post-gara con Sky Calcio Club ha ottenuto 424 mila spettatori medi**, con il 4,1% di share TV. Dati che confermano l’ottimo avvio della Serie A 2024/25 su Sky: le prime tre giornate (con 3 match in co-esclusiva per turno) hanno ottenuto una media di 1 milione 433 mila spettatori cumulati in Total Audience, in crescita del +46% rispetto alle prime 3 giornate dello scorso anno. vedi anche Inter-Juve, duello scudetto? Il dibattito al Club

Ascolti al top anche per la MotoGP Nel Super Weekend di Sky Sport anche la MotoGP: la gara di Aragon, ieri alle 14.00 in diretta su Sky, ha ottenuto un ascolto di 871 mila spettatori medi in Total Audience (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con il 6,5% di share TV. Inoltre, il match di Premier League Manchester United-Liverpool, alle 17.30 su Sky, è stato visto da 136 mila spettatori medi (il dato non include le visioni su Sky Go). Nel palinsesto della Casa dello Sport anche il tennis con gli US Open, visti ieri da oltre 1,2 milioni di spettatori unici (il dato non include le visioni su Sky Go), e la vela con il Round Robin della Louis Vuitton Cup: le regate di ieri hanno cumulato nella giornata 123 mila spettatori medi (il dato non include le visioni su Sky Go).

Su skysport.it il GP d'Italia ha superato i dati record della gara 2023 Grandi numeri anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. In particolare, il GP d’Italia di F1 supera i dati record della gara 2023: il sito registra infatti 1 milione di utenti unici, 1 milione di video views e 4.3 milioni di pageviews. Sui social è stata la migliore settimana di F1 di sempre, con 5 milioni di interazioni e 31 milioni di video views (dato raddoppiato rispetto allo scorso anno). Per quanto riguarda la Social TV Audience, record assoluto con 7.2 milioni di interazioni sulla gara, nella top 10 dei migliori eventi sportivi di sempre, e 10.7 milioni nell’intero weekend. Per la MotoGP, il GP di Aragon ha ottenuto 270 mila interazioni, mentre per il tennis gli ottavi degli US Open hanno raggiunto 140 mila interazioni. Infine, per il calcio, Juventus-Roma, ha realizzato in termini di Social TV Audience 2.2 milioni di interazioni, mentre Manchester United-Liverpool ha raggiunto 1.9 milioni di interazioni.