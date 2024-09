Non inizia nel migliore dei modi il weekend a Baku per Leclerc: nelle FP1 infatti va a muro mentre stava facendo il suo giro migliore. Si allarga per cercare un miglior raggio d'ingresso nella penultima curva, ma va incontro ad un bloccaggio dell'anteriore sinistra, finendo oltre la linea bianca dove la pista è sporca. Con meno grip, non ha la decelerazione che si aspettava e frena più forte nell'ultima parte. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

