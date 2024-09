Dal botto della prima sessione al miglior tempo della seconda, Charles Leclerc commenta il venerdì di Baku: "Nonostante l'incidente e il problema allo sterzo, che ci ha impedito di effettuare tanti giri, abbiamo avuto un buon ritmo. Ora servono delle FP3 senza intoppi per puntare alla qualifica". Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

Dal botto al miglior tempo. Charles Leclerc è tornato in pista dopo il trionfo di Monza 'assaggiando' il muretto di Baku nelle FP1, per poi stampare il crono più veloce nella seconda sessione di libere. "Oggi abbiamo avuto un buon ritmo anche se tra l’incidente della prima sessione e il problema allo sterzo accusato nella seconda non sono riuscito a completare più di tanti giri. Sarà importante avere una FP3 senza intoppi per riuscire ad estrarre il massimo dal nostro pacchetto domani in qualifica".