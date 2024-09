Doppio impeding nelle libere a Baku. Il primo è di Gasly che si trova sulla strada di Norris in curva 19: il francese ha avuto problemi con la batteria e il pilota McLaren reagisce alzando il dito medio. Il secondo impeding è di Sainz (sanzionato con un warning) su Perez in curva 13; anche il messicano protesta con il ferrarista. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS PROVE LIBERE