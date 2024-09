Archiviata la Formula 3 con il titolo conquistato da Leonardo Fornaroli, rimane da assegnare ancora l’alloro della Formula 2, che deve correre in Azerbaijan, in Qatar e ad Abu Dhabi per completare il proprio calendario. A Baku, nella capitale azera, tante novità in griglia di partenza, un po’ per i primi movimenti di mercato, un po’ per le prime promozioni da una categoria a un’altra, ma anche per problemi di budget. Proprio la mancanza di fondi ha infatti frenato Zak O’Sullivan, nonostante l’appoggio della Williams Academy, che si è visto costretto a dare forfait e dunque interrompere la propria stagione in F2. Al suo posto in ART GP arriva uno dei due grandi sconfitti della F3, Luke Browning, L’altro, Gabriele Minì, debutta invece in Prema al posto di Bearman, che vola in Haas in F1. In Trident, al posto di Stanek arriva Christian Mansell. In chiave 2025 si muovono in anticipo Campos e Virtuosi: gli spagnoli hanno messo sotto contratto Lindblad, il team Invicta invece punterà tutto sul piacentino fresco campione della categoria minore Fornaroli.