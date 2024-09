Charles Leclerc commenta la sua quarta pole consecutiva a Baku: "E' una delle mie piste preferite. Non è stato un weekend semplice, sapevo che c’era da recuperare ma ho sempre avuto fiducia. Sarà importante adattarsi al pieno carico, ma quest'anno siamo forti sul passo gara. Farò di tutto per finire il lavoro. Quest’anno la macchina è buona, speriamo di farcela". Guarda il video. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE