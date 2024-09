Vicky Piria esalta il giro che ha permesso a Leclerc di conquistare la sua quarta pole in Azerbaijan: "Charles è il mago di Baku : è un circuito che ama. L'incidente non ha influito, nonostante un venerdì complicato. Non solo ha fatto una pole, ha dominato rifilando tre decimi a Piastri e mezzo secondo al compagno Sainz. Ha fatto davvero una magia" Guarda il video. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE