La prima di una lunga serie: nel 2008 Vettel saliva per la prima volta sul gradino più alto del podio in Formula 1. Sotto un nubifragio a Monza taglia per primo il traguardo con la sua Toro Rosso, in un mondiale dove la sfida Massa-Hamilton animava i tifosi. 16 anni dopo quel traguardo, la Formula 1 corre a Baku: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

