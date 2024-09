Arriva un altro record per Hamilton nel GP dell'Azerbaijan: con la gara a Baku, nella quale il pilota inglese è partito dalla pit lane, sono 100 mila i chilometri percorsi in gara nella sua carriera in F1. Questo traguardo si aggiunge a quelli già ottenuti dal sette volte campione del mondo nella sua lunga carriera iniziata nel 2007, tra cui numero di vittorie, podi, pole e punti. La gara live è su Sky e in streaming su NOW

