Largo ai giovani: a Baku è stato il weekend della nuova generazione. A cominciare dal vincitore della gara Piastri, autore di una gara da veterano. Freddezza nel sorpasso su Leclerc, impeccabile gestione gomme e difesa perfetta per quasi trenta giri: così si è preso la sua seconda vittoria in F1, aiutando in modo determinante McLaren nel sorpasso in classifica costruttori su Red Bull

Oscar Piastri non ha certo più bisogno di presentazioni. Il ventitreenne australiano è la faccia pulita, ma anche quella sportivamente cattiva, della nuova generazione. Il fine settimana a Baku ci ha fatto vedere quanto di buono c’è nei giovani che stanno crescendo : da Ollie Bearman di nuovo a punti ma questa volta con la Haas, a Franco Colapinto , che alla sua seconda gara in Formula 1 è arrivato ottavo dietro al compagno Albon riportando a punti l’argentina dal 1982. In attesa di vedere Kimi Antonelli iniziare ufficialmente la sua avventura con Mercedes ma che intanto qui è arrivato terzo sul podio. E magari anche Gabriel Bortoleto che in questo momento è leader del campionato di Formula 2 e interessa molto ad Audi.

Piastri, impeccabile gestione della gara

Capofila di tutti questi piloti nati negli anni Duemila è lui, che sembra il ragazzo della porta accanto ma infilato il casco in testa si dimostra freddo e senza scrupoli. Lo ha dimostrato sorpassando Leclerc in questo modo, sorprendendolo, e assicurandosi così la possibilità di poter andare a prendersi la sua seconda vittoria in carriera. Prima attaccando e poi dovendo difendersi come un mastino per quasi trenta giri dagli attacchi del ferrarista. Vero che sulle gomme dure ne aveva di più che Leclerc, ma la sua gestione gomme ma anche mentale della gara è stata impeccabile. Da pilota navigato e invece alle spalle ha solo 38 GP. Il suo aiuto alla squadra a sorpassare la Red Bull in classifica costruttori è stato determinate quest’anno. E anche se i punti di ritardo su Verstappen per lui sono 91, quarto dietro a Leclerc, fa bene a provarci e speraci anche lui.