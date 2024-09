Da Singapore a Singapore: per la Red Bull la gara del 2023 fu l'unico black-out di una stagione fenomenale. Diversa invece la situazione di quest'anno da cui la squadra di Verstappen sta faticando a uscire anche a livello tecnico. E per la prima volta da due anni e mezzo le classifiche raccontano di un mondiale che potrebbe finire in un modo del tutto diverso

Lo scenario è inedito. Non tanto quello dello skyline di Singapore, ma il fatto che alla vigilia di un GP, per la prima volta dopo 55 gare , ovvero dal Gran Premio di Spagna del 2022, in testa alla classifica Costruttori la Red Bull non c’è più . Da Miami la rincorsa McLaren è stata inarrestabile e a Baku c’è stato il sorpasso . I punti dal team di Andrea Stella sono venti, ma ora il pressing è anche da parte della Ferrari : all’interno del box di Verstappen e compagno c’è la consapevolezza che la sfida tra squadre sia ormai stata persa, parola del superconsulente Helmut Marko, e che non rimanga da investire sul mondiale piloti sperando anche che Norris e Piastri si diano fastidio.

Verstappen ha ancora un piccolo bottino di 59 punti che è riuscito a mantenere nonostante le difficoltà, ma anche lui nelle ultime due gare è sembrato un po’ anonimo. Sta pesando un po’ tutto: sviluppi e confusione, la partenza di Newey che sicuramente si sta facendo sentire in ogni ambito, anche in quello degli assetti, una macchina che da amica è diventata nemica in pochi mesi. Il team sta provando a reagire: in attesa di altre novità previste tra Austin e Messico, il fondo nuovo e diffusore aggiornato portati a Baku hanno fatto vedere qualche miglioramento in termini di bilanciamento e lo si è visto soprattutto con Perez, almeno fino all’incidente del messicano con Sainz. A Singapore un anno fa la Red Bull aveva avuto l’unico black-out della stagione. Quest’anno il timore di fallire in quel modo qui non c’è, ma lo scenario da affrontare rimane non solo inedito ma prolungato.