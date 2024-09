Il monegasco torna sulla gara di Baku e fissa l'obiettivo a Marina Bay: "Non penso che il problema sia stato l'introduzione della gomma, il grip non c’era quando sono uscito dalla pit-lane e ho fatto fatica nell’out lap ad ‘accenderla’. E una volta che Piastri ma ha sorpassato pensavo a conservarla, a entrare nel DRS per poi superarlo. Cosa poi risultata difficile con la velocità che hanno trovato in rettilineo. Qui vogliamo reagire e tornare a vincere, ma non so ancora se la machina avrà il potenziale per farlo"