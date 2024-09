Sainz: "Qualche problema, ma siamo competitivi"

Carlos Sainz ha aperto il weekend di Singapore piazzando il 3° tempo dietro a Norris e Leclerc: "Ho avuto qualche problema ai freni e nel complesso ho faticato ad estrarre il potenziale della macchina. Ma sembriamo competitivi e sono fiducioso per la qualifica". Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

"E' stato un inizio di weekend impegnativo"

È stato un inizio di weekend impegnativo. Già nelle prime libere sentivo che c'era qualcosa non del tutto a posto con i freni che non abbiamo risolto in tempo per il turno di questa sera. Nel complesso quinti ho fatto fatica ad estrarre il massimo del potenziale dalla giornata odierna. A parte questo, la macchina sembra essere competitiva e sono fiducioso che possiamo comprendere per bene quanto è capitato oggi e fare un bel passo avanti per domani".