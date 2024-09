Abbi Pulling è sempre più leader del campionato di F1 Academy: dopo aver conquistato la doppia pole position a Marina Bay, porta a casa anche la vittoria di Gara 1. Sul podio anche Maya Weug e Doriane Pin, che, penalizzata per falsa partenza, riesce a tenere il terzo posto. Per la pilota inglese si avvicina sempre più il titolo di categoria, in attesa di Gara 2. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE