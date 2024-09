La FIA comunica che "durante la sessione di prove Libere 3, è stato notato che la pressione degli pneumatici del 'set 503 sulla vettura 16 di Charles Leclerc sono state modificate mentre la vettura era ferma in posizione di pit-stop. Questa regolazione non è stata eseguita in conformità con le procedure stabilite nella direttiva tecnica TD003N". La procedura doveva essere svolta nel box, la Ferrari sarà multata. Tutto il weekend di Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

