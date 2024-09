Lando Norris felice per la pole a Singapore: "È stata dura, ho fatto un po’ di fatica a fare i tempi e a progredire mentre tutti gli altri andavano sempre più veloci. Questo mi ha messo un po’ di pressione ma sono contento. Ho portato a casa il lavoro. La macchina è andata bene, sono fiducioso per la gara". Guarda il video. Domenica il GP parte alle 14: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE