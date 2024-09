Sainz: "Abbiamo sei gare per migliorare ancora"

Carlos Sainz analizza il 7° posto di Singapore: "Il passo gara non era la nostra preoccupazione, con questa macchina è il giro di qualifica. La finestra è davvero piccola e abbiamo pagato quest'anno questa debolezza. Dobbiamo migliorare questo nelle ultime 6 gare. Austin sarà una pista normale, quindi dovremo vedere come risponderà la macchina. Potevamo prendere più punti in queste ultime tre gare, ma chissà cosa succede in futuro...". Guarda il video

GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS