Fred Vasseur commenta la gara di Singapore della Ferrari: "Peccato per quanto accaduto nelle qualifiche, negli ultimi 30 giri Leclerc aveva il ritmo di Norris. E' ancora più frustrante, ma è stata una gara positiva e abbiamo massimizzato il risultato possibile portando a casa buoni punti. Ora pensiamo a portare gli aggiornamenti per Austin per migliorare ancora la vettura". Guarda il video.

GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS