Prema Racing avrà un nuovo pilota: è Brando Badoer, che nel 2025 gareggerà in Formula 3. Il giovane pilota italiano da ottobre 2024 entrerà infatti nel programma di Sviluppo Piloti della McLaren, che ha deciso di esercitare un'opzione nei suoi confronti dopo un periodo di valutazione di 12 mesi. "Sono entusiasta di unirmi al programma McLaren Driver Development", afferma il figlio d'arte, "È un'opportunità fantastica per entrare a far parte di un team con una così grande tradizione di corse. Gareggiare nel campionato di F3 con Prema Racing mi aiuterà a continuare a progredire e vorrei ringraziare tutto il team per il loro supporto. Non vedo l'ora di imparare dalla guida del team e di iniziare a correre con i colori del team".