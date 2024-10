Ospite al Festival di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Leclerc ha ricordato le prime emozioni vissute con Ferrari: "Mi ricordo come se fosse ieri la prima gara, un sogno diventato realtà", afferma "L'obiettivo è diventare campione del mondo con la Rossa". Su Hamilton: "Non vedo l'ora che arrivi, ho tanto da imparare da lui" IL CALENDARIO DELLA F1 - LA CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI

Charles Leclerc è stato ospite insieme al team principal Vasseur al Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Accolto con un boato, il Ferrarista parla della crescita che ha avuto dal primo anno in Formula 1: "Mi sento uguale da allora in termini di motivazione e passione. Sicuramente si cresce con belle e brutte esperienze, come persona e pilota, ma la passione è sempre la stessa", racconta, "Quando vivi una carriera, non hai tanto tempo per riposarti tra una gara e l’altra e il tempo passa veloce. Mi ricordo come se fosse ieri la prima gara in Ferrari, era un sogno diventato realtà. Il sogno di quest’anno era vincere Monaco, così come vincere Monza nel 2019. Sono ancora emozioni molto fresche, non ho avuto tempo di guardare questi momenti, soprattutto perché abbiamo ancora obiettivi. Uno di questi è diventare campione del mondo solo con la Ferrari".

"Non vedo l'ora di correre con Hamilton, ho tanto da imparare da lui" L'anno prossimo arriverà in Ferrari il sette volte campione del mondo, Hamilton: "Non vedo l'ora, ogni compagno ha punti deboli e forti da cui imparare. Lui avrà pochissimi difetti e sarà una grande opportunità per imparare", afferma il suo prossimo compagno di scuderia, "Ci sono tante cose da imparare da lui che ha fatto così tante cose bene. Sarà molto interessante, perché quando guardo i dati e provo ad imparare da altri in grigli la domanda è: la mia macchina è capace di fare questo? Un dubbio che sarà tolto l'anno prossimo".

"Stagione difficile ma positiva, stiamo cercando di colmare il gap" Nella stagione in corso, Leclerc è terzo nel mondiale piloti; stessa posizione per la Ferrari in quello costruttori: "Finora è stata una stagione difficile ma positiva", afferma il 27enne monegasco, "Siamo cresciuti tanto, iniziando con una buona forma e con l'obiettivo di tornare a lottare per vincere. Lo abbiamo in Australia con Sainz e a Monaco e Monza con le mie vittorie". Infine, "In queste tre settimane di pausa stiamo cercando di colmare il gap con McLaren e Red Bull, dobbiamo ancora fare dei passi avanti".