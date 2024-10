Un nuovo e particolare trofeo da ammmirare stavolta sul podio di Austin. Si chiama “Heroo” (da eroe) ed è la coppa del Gran Premio degli Stati Uniti disegnata da Matteo Macchiavelli, un artista italiano già noto agli appassionati di Formula 1 per aver ideato anche la vettura-ricordo di Ayrton Senna esposta a Imola. "Heroo" rappresenta il binomio perfetto tra le gomme Pirelli e le monoposto: la figura protagonista (che ricorda un noto personaggio dei cartoni animati) è in piedi sopra una gomma e con una posa festante per aver chiuso tra i primi tre la gara. Ogni trofeo ha però un colore diverso per distinguere le posizioni: il casco è oro per il vincitore (sia Piloti che Costruttori), argento per il secondo posto e in titanio per il terzo.