Fred Vasseur tra le qualifiche Sprint di Austin e il caso T-Tray della Red Bull: "Speravo in un miglior risultato, ma abbiamo il passo per rimontare. Se la RB ha davvero modificato la vettura in parco chiuso sarebbe più che barare, sarebbe una cosa enorme. Ma non conosco i dettagli, la FIA farà il suo lavoro. L'ala della McLaren a Baku per me non era legale". Guarda il video.

GP AUSTIN, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT