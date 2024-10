Charles Leclerc scatterà 3° nella Sprint di Austin: "Per qualche motivo con le soft le Mercedes hanno guadagnato qualcosa, noi non avevamo passo per lottare per il primo posto. Il mio giro non è stato perfetto, ma non ho fatto errori particolari. Può succedere, soprattutto quando si gira così poco. Abbiamo ancora domani per cercare di recuperare e il terzo posto non è così male". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

Charles Leclerc commenta il 3° posto nella qualifica Sprint di Austin: "Non abbiamo portato a casa il risultato ideale, ma questa terza posizione non è male per la Sprint Race in cui faremo di tutto per recuperare posizioni. Il nostro passo è sembrato buono con le Medium, mentre con le Soft non avevamo abbastanza ritmo per giocarci la pole position. Il mio giro è stato un po' sporco, ma in senso assoluto in SQ3 non eravamo al meglio, cosa che può succedere quando c’è così poco tempo a disposizione nelle prove. Non abbiamo ancora un quadro chiaro del ritmo gara di tutti, ma spero che avremo una Sprint Race solida, perché sarebbe un segnale positivo per domenica".