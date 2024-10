Lando Norris non nasconde la delusione per il 4° posto nelle qualifiche della Sprint di Austin: "Non è stata una grande giornata, ma poteva andare anche peggio. Il giro è stato scioccante, mi devo accontentare. Gli aggiornamenti? Non è un pacchetto nuovo, è lo stesso di prima. Spero di rimontare, ma il passo è quello che abbiamo visto". Guarda l'intervista. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

