Carlos Sainz analizza il 5° posto nelle qualifiche Sprint di Austin: "Non sono deluso. Abbiamo fatto il massimo con la nostra macchina. Ottimo giro sulle medie, mentre sulle soft ci mancava qualcosa. Sul giro secco siamo 1-2 decimi dietro. Alla fine il nostro valore è questo nelle qualifiche. Sul passo gara però la storia è diversa, vedremo se riusciremo nella rimonta".

