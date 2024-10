Max Verstappen torna a piazzare la zampata con la pole nelle qualifiche Sprint: "Non è mai facile in questi fine settimana, ma la macchina ha funzionato bene e sono contento di essere tornato in testa, era da un po' che mancava. Questa pista è fantastica. La Sprint? Farò del mio meglio, ma i punti veri si fanno domenica". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

