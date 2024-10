Marko: "T-Tray legale, non capisco tutte le voci"

Così Helmut Marko, storico consulente Red Bull, sul caso 'T-Tray'. Sulle prestazioni della squadra: "Pensiamo di aver trovato nuovamente la direzione giusta". E sull'ipotesi Lawson nel 2025: "Ora Perez ha un contratto e se va bene non ci saranno problemi, ma è normale tenere d'occhio e mettere alla prova i giovani". Domenica gara alle 21, domani appuntamento con la Sprint: tutto il weekend del GP Usa è live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTIN, QUALIFICHE SPRINT LIVE