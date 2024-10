Lando Norris soddisfatto dopo la pole conquistata ad Austin, la terza consecutiva: "Il giro è stato bellissimo, ho messo tutto in pista. Abbiamo dovuto inseguire Red Bull e Ferrari, dovevo inventarmi qualcosa e l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto qualche cambiamento e in qualifica ha funzionato. Ma in gara sarà dura...". Guarda il video. Tutto il weekend è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

"Dovevamo inventare qualcosa, Ferrari e Red Bull sono più veloci"

"ll giro della pole è stato bellissimo, non potevo andare molto più veloce. Sarebbe stata dura batterlo anche completando il secondo tentativo. Ho messo tutto in pista ed era quello che era necessario fare. Questo weekend abbiamo dovuto inseguire, non avevamo il passo di Ferrari e Red Bull. Dovevo inventarmi qualcosa e oggi l’ho fatto. Questa pista è molto veloce, dentro l’abitacolo ti rendi conto della velocità, in macchina ti viene il sorriso e quando la macchina va bene sorridi ancora di più. Il weekend è stato difficile, ma abbiamo cambiato parecchio, rivisto quello che potevamo e siamo migliorati. Forse non eravamo i più rapidi oggi, ma c’è stata un po’ di fortuna e me le a prendo. Gara e rischi degrado gomme? Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto dei cambiamenti, ma sarà dura. Il primo pensiero ce lo siamo tolto, ma domani in gara sarà dura".