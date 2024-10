L'errore fondamentale di Norris è stato in partenza, quando non è stato deciso nel chiudere su Verstappen: gli ha lasciato un portone aperto. L'olandese non è uno che chiede permesso. E questo gli ha fatto perdere le posizioni anche su Leclerc e Sainz. Guarda il video. Tutto il Mondiale è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS