Mondo Duplantis, campione olimpico e recordman mondiale di salto con l'asta, è ad Austin per seguire il GP degli Usa: "Mi piace molto la F1, ho seguito diverse gare, anche se non guido...". Poi una previsione: "Non è perché ho visitato da poco il box Ferrari, ma Sainz ha un numero (55) che per me vuol dire molto". La gara scatta alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

