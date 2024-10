Charles Leclerc esulta dopo il trionfo di Austin, l'ottavo della carriera: "In partenza ho fatto esattamente quello che volevo, nella Sprint ero stato io la 'vittima'. Gli aggiornamenti stanno dando i frutti. L'obiettivo ora è il titolo, la strada è lunga ma abbiamo iniziato bene questo trittico di gare". Tutto il Mondiale è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

Ottava vittoria in carriera per Charles Leclerc, che festeggia nel miglior modo il suo 27° compleanno. E' stata una Ferrari dominante ad Austin, con il monegasco che ha preso la testa della corsa in Curva 1 per non mollarla più.