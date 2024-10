Appuntamento questa sera con la diciannovestima gara del Mondiale di Formula 1, possibile crocevia della stagione. Verstappen vince la sprint e allunga a +54 su Norris, ma oggi il britannico scatta dalla pole e si gioca una chance importante. Ma occhio alla seconda fila occupata dalle due Ferrari di Sainz e Leclerc. Il viia alle 21, qui tutte le news aspettando il via. Diretta Sky e in streaming su NOW

Una gara che può dare una svolta alla stagione. È il giorno del GP Usa e, dopo la vittoria di Verstappen nella Sprint (portandosi a +54), alle 21 sarà Norris a scattare in pole nella gara del Texas. Per il pilota della McLaren una chance per poter tenere ancora vive le speranze per il titolo Mondiale a 6 round dal termine. Lando davanti a tutti anche grazie all'incidente di Russell (illeso) nel finale del Q3, che ha messo fine alla sessione e fermato soprattutto un Verstappen che sembrava lanciato verso un gran tempo. Al di là dell'episodio, per Max un weekend in netta ripresa. Buone sensazioni anche per la Ferrari, in particolare per quella di Sainz. Le Rosse prima battagliano nella Sprint, poi chiudono il sabato con il terzo posto dello spagnolo e il quarto di Leclerc.