Al Formula 1 Pirelli United States Grand Prix 2024, in programma ad Austin, verranno utilizzate le mescole C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft. Confermanta quindi la scelta fatta già nel 2023. Qui tutti i dettagli. Domenica gara alle 21, torna la Sprint: tutto live su Sky e in streaming su NOW

