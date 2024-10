Gli esami non finiscono mai. Dopo la vittoria tutta Rossa al GP di Austin, Fred Vasseur è intervenuto durante il podcast "F1 Nation" parlando dello stato d’animo attuale del team: "Non pensiamo al campionato, dobbiamo migliorare. Anche quando ottieni un buon risultato, non è la fine della storia". Ma i numeri parlano, e dopo il Texas la Ferrari, nel Mondiale Costruttori, si trova a 8 punti dalla Red Bull e a 48 punti dalla McLaren, vedendo più vicino il 2° posto

Ferrari rimescola le carte in tavola: dopo essere stata saldamente in terza posizione nel campionato costruttori, in questo finale di stagione la Scuderia di Maranello si sta rimettendo in lotta insidiando il secondo posto attualmente occupato da Red Bull, con il sogno della vittoria mondiale ancora vivido, come afferma Leclerc dopo il gp. Con la vittoria del monegasco ad Austin e Sainz alle sue spalle, il distacco con la scuderia di Milton Keynes si è ridotto portandosi a ben 8 distanze. Con il team di Woking sono invece 48 punti. È su questo argomento che ha parlato il team principal della Rossa Fred Vasseur al podcast "F1 Nation": "Non pensiamo al campionato e voglio mantenere questo stato d'animo nella squadra perché penso che sia importante concentrarsi sulla prestazione pura, sessione dopo sessione, e non avere in mente il campionato", spiega, "Se qualcosa può arrivare alla fine, sarà più dalla prestazione giorno per giorno che dall'avvicinarsi del campionato generale. Sappiamo perfettamente che la prossima settimana sarà una sfida completamente diversa".