Si arriva a Città del Messico, casa di Checo, con negli occhi ancora la doppietta Ferrari in Texas. Il pilota della Red Bull è sempre alle prese con un futuro in bilico. Intanto, a cinque gare dalla fine della stagione in testa c’è la McLaren, ma la Rossa, in questo stato di forma, è a soli 8 punti dalla Red Bull pronta a mettere la freccia e provare il sorpasso per rimanere in scia alla squadra di Stella. A fare la differenza, però, può essere sempre lui, Max Verstappen. GP live su Sky e in streaming su NOW

In Messico, a casa di Checo Perez, ma con in testa e negli occhi ancora le sensazioni della doppietta Ferrari. Con il destino del messicano il fatto che a Maranello da dopo l’estate abbiano trovato gli aggiornamenti e il modo di far tornare la Rossa a brillare poco c'entra, ma sono i punti della classifica Costruttori a parlare. A cinque gare dalla fine della stagione in testa c’è la McLaren, ma la Ferrari, in questo stato di forma, è a soli 8 punti dalla Red Bull pronta a mettere la freccia e provare il sorpasso per rimanere in scia alla squadra di Andrea Stella. Mentre Max Verstappen ha continuato a fare la differenza anche in un momento critico del team austriaco, Perez no, fatica. Per il messicano la fiducia nella monoposto è tornata ai livelli dell’anno scorso, nonostante un discreto inizio, cioè pessima.