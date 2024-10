Il pilota argentino della Williams sta raccogliendo sempre più consensi. Arrivato a Monza per sostituire Sargeant per il resto della stagione, riuscirà ad avere un posto da titolare nella prossima F1? Su presente e futuro dice: "Voglio fare un passo alla volta, non ci sono determinate aspettative sulle prossime gare ma penso che finora sia stato fatto un buon lavoro come team e sono contento". Weekend live su Sky e in streaming su NOW



WILLIAMS, TORNA LA LIVERA GIALLA E BLU. E COLAPINTO