L'argentino, diventato titolare in Williams per sostituire Sargeant fino a fine stagione, ha ricevuto un'offerta da Red Bull. Roberto Chinchero: "La proposta c'è, Milton Keynes può offrirgli un sedile. Ma il 'cartellino' è della Williams che da due anni lo ha nel suo programma Junior e non è detto che sia disposta a cederlo...". Franco fa parte di una schiera di giovani piloti che stanno creando la nuova generazione della F1. Il Mondiale in Messico: weekend live su Sky e in streaming su NOW

