Il pilota dell'Academy Ferrari, che ha girato con la Kick Sauber nella prima sessione di libere al 'Rodriguez', è stato penalizzato con 5 posizioni in griglia per "sorpasso durante il regime di bandiera gialla". Essendo sceso in pista al posto di Zhou solo per le FP1, sconterà la sanzione nella successiva gara alla quale prenderà parte. Tutto il weekend di Città del Messico è live su Sky e in streaming su NOW

